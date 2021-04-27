Школьник в Киеве зарезал родителей и младшего брата

Киев, 27 апреля. Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка. Его подозревают в убийстве родителей и восьмилетнего брата.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее сын три дня не выходит на связь. Она попросила проверить квартиру на улице Ревуцкого. Там, по ее словам, мужчина проживает с женой и двумя детьми. Стражи порядка выехали удостовериться, все ли в порядке с людьми, и обнаружили три трупа. Подозрение пало на 16-летнего подростка, который, по данным следствия, зарезал отца, мать, а потом и восьмилетнего брата.

Сам школьник какое-то время находился с убитыми в квартире, но когда родителей стали искать, попытался сбежать. Полицейские задержали подростка в том же районе, где он проживал. При нем был нож, который отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит пожизненный срок.

Похожая трагедия произошла в Перми, сообщал портал URA.RU. Школьник зарубил топором отца, мать и брата. Он объяснил свой поступок тем, что они часто ссорились.