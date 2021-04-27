Россияне ожидают повышенный уровень инфляции в этом году

Москва, 27 апреля. Центральный банк Российской Федерации рассказал об инфляционных ожиданиях жителей страны на ближайшие месяцы.

Показатель увеличился за апрель 2021 года на 1,8 процентного пункта и достиг максимальной отметки с февраля 2017 года. Об этом говорится в материалах регулятора, который ссылается на данные опроса ООО «Инфом».

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9% (+1,8 п. п. к марту)», — сообщает Банк России.

«Существенно» увеличившись, инфляционные ожидания населения России превысили локальный максимум декабря прошлого года, пишет ЦБ. К тому же наблюдается повышение инфляции, наблюдаемой россиянами (14,5%).

Пик инфляции в Российской Федерации придется на апрель-май 2021 года. Средний показатель в текущем году составит около 5,5%, рассказала ранее Федеральному агентству новостей доктор экономических наук Мария Конягина.