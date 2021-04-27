Астрономы рассказали о необычном явлении, которое увидят жители Башкирии

Уфа, 27 апреля. Жители Башкирии смогут увидеть уникальное астрономическое явление под названием «Черная Луна» в ночь с 27 на 28 апреля.

Согласно данным экспертов, «большая Луна» взойдет над восточным горизонтом в 21:11 минут по уфимскому времени. Именно в этот момент спутник Земли будет находиться на ближайшем к ней расстоянии, отметили в пресс-службе планетария Уфы.

«Когда Луна в полнолуние находится вблизи перигея, это называют Суперполнолунием. Суперлуна выглядит примерно на 12–14% больше, чем Микролуна, и на 7% больше, чем средняя полная Луна», — отметили эксперты.

На днях группа американских астрономов открыла самую ближайшую к Земле черную дыру. Ученые дали ей название «Единорог». Ее вес превышает массу солнца почти в три раза.

Международная команда исследователей из Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института и Королевской обсерватории Бельгии обнаружила доказательства того, что Марс имеет колебание Чандлера. Он представляет собой сложное колебание, форма которого в теоретической механике характеризуется как биение, то есть наложение разных сигналов, сообщает «Ридус».