Оперштаб РФ может ограничить авиарейсы в Индию из-за коронавируса

Москва, 27 апреля. Россия может ограничить авиасообщение с Индией из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил журналистам источник в туротрасли.

Оперативный штаб РФ по борьбе с COVID-19 на текущей неделе проведет заседание, по итогам которого страна может ограничить авиарейсы в Индию. Это связано с «коронавирусным штормом», который захлестнул государства. Индийские туристы продолжают прибывать в Москву, хотя страна бьет антирекорды по уровню заболеваемости несколько дней подряд.

Согласно данным на 25 апреля, в Индии выявили 349 691 случай коронавируса за сутки. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале минздрава страны. Каждый день с середины апреля в государстве регистрируют более 200 тыс. зараженных.