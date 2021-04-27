Краснодарский аэропорт и курорты Кубани свяжут автобусным сообщением

Краснодар, 27 апреля. Автобусные рейсы из аэропорта Краснодара на курорты Кубани появятся летом. Такую информацию предоставили в пресс-службе воздушной гавани.

Туристы могут добраться на автобусе из аэропорта Краснодара до Анапы и Геленджика уже сейчас. Стыковочные рейсы до Ейска и Тамани начнут курсировать с 1 июня. Продажа билетов на новые автобусные маршруты также начнется в первый день лета, следует из сообщения.

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Сочи вошел в топ-3 самых популярных внутренних авианаправлений россиян для отдыха на майские праздники. Симферополь и Калининград также вошли в этот список, согласно опросу сервиса Tutu.ru.