Блогер предупредил об опасностях, которые поджидают туристов в Абхазии

Москва, 27 апреля. Информацией об опасностях, которые поджидают неподготовленных российских туристов во время поездки в Абхазию, поделился побывавший в республике блогер.

Мужчина пообщался с гидами и местными жителями. Они порекомендовали путешественнику быть внимательнее на рынках, а также «держать ухо востро». По их словам, это необходимо, чтобы избежать обмана.

«Однако тут следует оговориться, что когда дело касается денег, например, на рынке или на экскурсии, то тут друзей нет. Абхазы живут за счет туристов и будут пытаться выбить из вас лишний рубль любыми средствами», — объяснил блогер в своем материале на «Яндекс.Дзен».

Главной опасностью, по мнению путешественника, является возможное усиление ограничений во время пересечения границ. При этом блогер отметил значительное снижение уровня преступности на территории Абхазии за последние пять лет.

Жители Краснодарского края, которые имеют регистрацию в регионе, и посещают Абхазию с туристическими целями, могут не сдавать тест на наличие коронавируса после возвращения домой. Решение объяснили в местном отделении Роспотребнадзора.