ВМС США перебрасывают в Черное море патрульный катер Hamilton

Вашингтон, 27 апреля. Патрульный катер береговой охраны класса Hamilton перебрасывается в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота ВМС США.

Катер некоторое время работал с эсминцем Roosevelt в Эгейском море, после чего был направлен в Черноморский регион. Экипаж патрульного судна будет проводить совместные маневры с союзниками НАТО и партнерами в Черном море, передали в пресс-службе флота.

Штаб-квартира шестого флота Соединенных Штатов находится в итальянском Неаполе. Моряки соединения принимают участие в полном спектре военно-морских операций совместно с союзниками из военно-морских ведомств других государств.

Иранские СМИ ранее сообщили, что Россия дала четкий сигнал Североатлантическому альянсу в Черном море о готовности защищать свои границы.