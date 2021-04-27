В США обеспокоены «опасными встречами» с ВКС РФ над Тихим океаном

Вашингтон, 27 апреля. Россия активно препятствует попыткам ВВС США доминировать над акваторией Тихого океана, грамотно используя истребительную и бомбардировочную авиацию.

Об этом пишет известный военный аналитик Питер Сучиу в статье для портала 19FortyFive, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Сучиу отмечает, что частота перехватов американских самолетов истребителями дальневосточной группировки ВКС РФ за последние месяцы существенно выросла, одним из характерных стал эпизод 23 апреля: тогда российский тяжелый истребитель МиГ-31 сопроводил разведчика ВВС США RC-135 при его приближении к границам РФ.

«Подобные встречи российских и американских самолетов не новы, и в течение всего 2020 года они происходили с тревожной регулярностью», — предупреждает автор 19FortyFive.

Сучиу называет такие встречи боевых самолетов России и США опасными и подчеркивает, что РФ обладает внушительным парком истребителей и бомбардировщиков, представляющих большую угрозу для любого противника.

Ранее стало известно о бегстве сразу двух самолетов F-16 авиации НАТО от единственного российского перехватчика МиГ-31.