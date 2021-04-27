Валентина Матвиенко перенесла поездку в Казахстан

Москва, 27 апреля. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко перенесла рабочую поездку в Казахстан.

У главы Сената Республики Казахстан обнаружили коронавирус, что и послужило причиной перенесения визита дипломата, сообщили в российском ведомстве.

Ранее стало известно, что Валентина Матвиенко запланировала поездку в Казахстан в конце апреля. В рамках визита должно было состояться совместное заседание комитетов по международным делам Совета Федерации и парламента республики.