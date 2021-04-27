Пентагон намерен убедиться в полном отводе российских войск от границ Украины

Вашингтон, 27 апреля. Минобороны США продолжает следить за отводом ВС России от украинских границ, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Во время брифинга оборонного ведомства он сообщил об отводе российских войск от границ Украины. Учения завершены, однако в Пентагоне хотят убедиться, действительно ли все военнослужащие и техника РФ вернулись в места своей постоянной дислокации.

«Так что мы продолжим внимательно следить за этим», — указал он.

В Минобороны России ранее передавали, что учения на южном и западном направлениях страны завершены и войска вернутся в места базирования до 1 мая. С соответствующим распоряжением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что все действия российских военнослужащих проходили на своей территории в рамках проверки боеготовности и не несли угрозы для какой-либо страны.

Жители Польши ранее наглядно объяснили Пентагону разницу между учениями ВС России и действиями американской армии.