Европарламент выступил за отключение России от SWIFT

Брюссель, 27 апреля. Европейская народная партия (ЕРР) поддерживает расширение санкций в отношении России, а также отключение Москвы от международной системы SWIFT.

С таким заявлением выступил один из представителей политического объединения во время брифинга перед пленарной сессией Европарламента.

«Я не могу говорить от имени всего Европарламента, но я говорю от имени ЕРР. Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС отказался проголосовать по новым санкциям», — сказал политик.

Члены ЕРР поддерживают расширение ограничений в отношении Москвы. Партия также выступает за отключение России от платежной системы SWIFT, заключил парламентарий.

Как стало известно ранее, отключение Москвы от SWIFT может больно ударить по Вашингтону.

Экономист Михаил Беляев рассказал, чем можно заменить систему SWIFT, пишет НСН.