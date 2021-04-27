Нью-Йорк, 27 апреля. Российская Федерация начала постепенно отказываться от американской валюты. Доллар теряет популярность на фоне введения новых санкций со стороны Вашингтона, пишет Bloomberg.

По данным за четвертый квартал 2020 года, доля американского доллара в экспортных расчетах РФ впервые уменьшилась ниже 50%, составив 48,3%. Это происходит на фоне действий Москвы по снижению зависимости от активов США, сообщает агентство.

В основном тенденция прослеживается на фоне наращивания торговли России с Китайской Народной Республикой. По итогам подотчетного периода сделки более чем на 80% ведутся в евро. Российские власти постепенно изолируют экономику страны от вмешательства США на фоне растущей угрозы антироссийских санкций, сообщается в статье.

Обозреватель Федерального агентства новостей ранее подчеркнул абсурдность санкционной политики США. Агрессию Вашингтона он считает вариацией «биполярного» расстройства.