Нейроцифролог рассказал, как откинуть все сомнения и стать счастливым

В призрачной погоне за счастьем мы забываем, что счастье с нами в моменте, прямо сейчас, в эту минуту и даже секунду.

«Для счастья многого не надо», — гласит всем известное выражение.

На самом деле так и есть. До счастья всего несколько шагов, отметил в комментарии ФАН таролог, нумеролог и нейроцифролог Вадим Безделев.

Шаг первый. Необходимо определить для себя «жизненный маяк». Иными словами, находим свои цели, затем продумываем, как их достичь, разбив на промежуточные. Важно постоянно себя спрашивать, не отклоняетесь ли вы от намеченного пути?

Шаг второй. Хвалим себя за достигнутое. В постоянной спешке многие забывают, что каждая преодоленная преграда требовала сил и энергии, а значит, за это нужно определенным образом себя наградить.

Шаг третий. Определяем для себя перечень тех вещей, которые способны поднять настроение и сделать счастливее. Например, это может быть чтение книги или покупка новой вещи. И, конечно же, не забываем себя радовать.

«Для счастья также крайне важно мыслить в позитивном ключе. Негативным мыслям свойственно загонять человека в определенные рамки, сковывающие и мысли, и желания, и чувства. Чтобы стать счастливым человеком, нужно поменять мышление», — добавил Вадим Безделев.

фото из личного архива Вадима Безделева /

Кроме того, Безделев рекомендует обратиться к нейроцифрологии. По дате рождения (месяц не так важен) можно определить методы, которые могут поменять мышление наиболее простым, но эффективным способом.

Дата рождения

1, 10, 19, 28

Источник силы и энергии людей, рожденных в эти числа, — любимое хобби. Обратите внимание на то, какой прилив положительных эмоций вы получаете, когда делаете то, к чему стремится душа.

2, 11, 20, 29

Позитивный настрой зависит от окружения. Стоит пересмотреть круг своего общения. И как бы это грустно ни звучало, убрать из своей жизни тех, кто не наполняет вас положительной энергией.

3, 12, 21, 30

Люди, родившиеся в эти числа, мыслят в нужном русле только тогда, когда они в лидерах. Необходимо стремиться к управленческой деятельности.

4, 13, 22, 31

Опасно зацикливаться на прошлом и его негативных моментах, его нужно отпустить, при этом определив несколько положительных аспектов в каждой ситуации.

5, 14, 23

Таким людям следует в свой распорядок дня или недели добавлять дела, которые позволят расслабиться и отдохнуть. Например, поход в кино или театр.

6, 15, 24

Занимаемся только тем, что приносит особое удовольствие. Нацеленность на деньги в данном случае не должна играть решающую роль при выборе деятельности.

7, 16, 25

Критика — враг. Научитесь хвалить себя. Можно завести блокнот или говорить себе приятные и ободряющие слова, стоя перед зеркалом.

8, 17, 26

Находим цель, детально продумываем план ее достижения и следуем ему. Таким людям важно понимать, что они не сбились со своего пути, ведь иначе негативные мысли заставят человека засомневаться в себе.

9, 18, 27

Следует заниматься тем, что приносит радость и удовольствие, а также добиваться новых побед.

pixabay.com / jill111

Перечисленные действия непременно положительно будут влиять и на мысли, и на общее эмоциональное состояние, отмечает собеседник ФАН.