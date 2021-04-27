Курс доллара на торгах Мосбиржи торговался ниже 75 рублей

Москва, 27 апреля. Российская валюта на старте сессии Московской биржи во вторник укрепилась относительно американской и европейской, следует из данных торгов.

Биржевой курс доллара с расчетами «завтра» снизился на три копейки — до 74,94 рубля за денежную единицу. Курс евро при этом потерял 20 копеек и составил 90,45 рубля.

Стоимость нефти североморского сорта Brent выросла на 0,5% — до 65,4 доллара за баррель.

Директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин сообщил, что сейчас для нацвалюты не наблюдается особых рисков, которые могли бы спровоцировать нестабильность. Кроме того, «при соблюдении определенных условий» курс доллара может снизиться до 65-67 рублей за единицу.