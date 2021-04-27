Чернобыльскую трагедию в Киеве превратили в фарс

Накануне на Украине отметили 35-ю годовщину чернобыльской трагедии — к памятникам возлагали цветы, открывали выставки и рассуждали об инвестиционных перспективах зоны отчуждения. Корреспондент ФАН побывал на выставке «Чернобыль. Путешествие» в Киеве и послушал местных специалистов. По его мнению, украинцы превратили знаменитую на весь мир трагедию в фарс и делают все для того, чтобы она повторилась.

Первое и главное, что бросается в глаза на памятных мероприятиях в Киеве, — украинцы воспринимают эту трагедию как исключительно свою, а себя — как главных пострадавших и борцов с ядерным кошмаром. Здесь не принято подчеркивать, что с аварией на ЧАЭС боролись всем Союзом, что ликвидаторы приезжали в зараженную зону практически из всех советских республик. Поэтому украинская молодежь твердо уверена — именно украинцы своими силами справились с аварией и скорбеть в этот день нужно только о них.

Многие местные СМИ перед памятной датой опубликовали довольно благостные данные о количестве жертв трагедии. Ссылаясь на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2005-го, масс-медиа сообщили — никаких «миллионов пострадавших» от взрыва на АЭС не было и в помине. А общая численность людей, умерших из-за болезней, вызванных облучением, составляет всего четыре тысячи человек. Причем в это число входят и те, кто скончался от последствий облучения спустя годы после аварии.

ФБА «Экономика сегодня» / Bладимир Тулин

Еще одно последствие, о котором писали украинские СМИ, — вспышка заболеваемости раком щитовидной железы у людей, эвакуированных из зоны ЧАЭС. Но и здесь, если им верить, наблюдается некий позитив — несмотря на то, что раком заболели более четырех тысяч человек, благодаря усилиям врачей умерли всего 15. Развенчивают местные СМИ и миф, что радиация убила всех пожарных, первыми приехавших ликвидировать аварию ночью 26 апреля 1986-го. Оказалось, что из 60 спасателей умерли всего шестеро, а многие из них живы по сей день.

Украинские СМИ опровергли и тот факт, что вокруг ЧАЭС в наши дни — радиоактивная пустошь, зараженная на века. Оказывается, сейчас большинство радиоактивной грязи, выброшенной из четвертого реактора ЧАЭС, уже распалось естественным путем. Нет и никаких тонн радиоактивного ила, лежащих на дне Днепра и Припяти. А уровни радиации в разных местах зоны, как правило, не превышают нормы в 0,3 микрозиверта в час. Более того — сеть видеокамер, установленных в лесах зоны отчуждения, показывает, что там кипит жизнь: быстро растет популяция рысей, лосей, зубров, медведей, выдр, бобров и прочих животных, практически не встречающихся на «чистых» территориях.

В связи с этим у все большего числа украинцев, особенно молодых, зона отчуждения ассоциируется с неким аттракционом, квестом или вовсе компьютерной игрой. Во многих местах Киева уже давно висят объявления «Организуем экскурсии в Чернобыль». А в последние два года, после выхода одноименного сериала на канале НВО, поток туристов в зону трагедии стал неиссякаемым. Сюда толпами приезжают фотографироваться с колесом обозрения, телефонными будками и машинками из парка аттракционов. Памятники прошлого здесь повалены и растасканы по кускам, многие барельефы разбиты, а мозаики закрыты утеплителем — чтобы уберечь от вандалов.

Такому ажиотажу способствовал сам президент Украины Владимир Зеленский. Два года назад он подписал указ, разрешив туристам свободно посещать Чернобыльскую зону. Он заявил, что это «станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины и уберет предпосылки для коррупции и дурных запретов». По мнению президента, Чернобыль должен стать «символом свободы новой Украины — с инвестициями и будущим».

А в 2020-м кабмин Украины официально предложил включить Чернобыль в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть поставить зону трагедии в один ряд с Тадж-Махалом в Индии или долиной Катманду в Непале. В Киеве подтвердили, что хотят превратить Чернобыль в очередной туристический аттракцион — этакий апокалиптический Диснейленд. В последние годы политики и лидеры мнений в стране все чаще говорят: нужно перестать оплакивать и сакрализировать зону отчуждения — нужно развивать ее, привлекать инвестиции, заводить туда бизнес и прокладывать новые туристические маршруты. Правда, пока эти планы не сбылись, словно какие-то неведомые силы хранят зону от вмешательства человека.

Общий фарсовый украинский тренд в отношении трагедии подтвердила и выставка «Чернобыль. Путешествие», на которой побывала корреспондент ФАН. Она расположилась в первом, главном, павильоне киевской ВДНХ. 26 апреля ее открыли специально для прессы. Сама выставка выглядит как лабиринт стендов, на которых артефакты и видеозаписи чернобыльской трагедии густо перемешаны с поп-культурой и модой середины 1980-х.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Изучая экспозицию, корреспондент ФАН испытала странное ощущение. В одном углу Михаил Горбачев обращался к стране с сообщением о трагедии, в другом — стоял огромный нелепый памятник Прометею (по словам куратора выставки Павла Гудимова, именно он символизирует трагедию для украинцев). Здесь же, за углом, на маленьких экранах транслировались давние, самые первые видео групп «Кино» и «Вопли Видоплясова», висел плакат фильма «Топ Ган» с Томом Крузом и фото коллекций Карла Лагерфельда 1986-го. Тут же зачем-то стоял старый велосипед, якобы привезенный из зоны.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Все это создавало иллюзию, что чернобыльскую трагедию вписали в визуальный ряд «духа свободы», витавшего в том памятном году по всему миру. Мол, и рок-музыку в Советском Союзе как раз разрешили, и Горбачев договорился с Рональдом Рейганом об окончании холодной войны, и, вот, да — «Чернобыль» еще рванул… Хорошо еще, что авторы выставки не догадались разместить на стендах фото и видео с Чемпионата мира по футболу — 1986 в Мексике. Вот тогда был бы полный комплект.

Как хорошо помнит сам корреспондент ФАН, весь 1986-й прошел для Советского Союза под знаком чернобыльской трагедии. И волна ужаса, которая поднялась в стране и в ее СМИ в начале мая, не спадала до декабря. Но молодые киевляне, которые придут на выставку «Чернобыль. Путешествие», этого точно не узнают. Да и вообще вряд ли найдут эту экспозицию — ведь все стенды на входе в киевскую ВДНХ завешаны рекламой развлекательных мероприятий. О выставке на них — ни слова.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

О том, что память Чернобыля на Украине постепенно превращается в фарс, заявили и эксперты в одном из киевских пресс-центров. По мнению депутата Верховной рады от ОПЗЖ Александра Качного, говорить о том, что страна сегодня помнит о трагедии на ЧАЭС и сделала из нее выводы, не приходится.

«В годовщину 35-летия со дня трагедии на ЧАЭС мы начинаем вспоминать героев, которые спасли нашу страну и всю Европу от этой страшной катастрофы. Но нынешние власти, по сути, не ценят их заслуги. После победы Майдана при президенте [Петре] Порошенко были отменены все «чернобыльские» льготы, выплаты соцпомощи семьям пострадавших. И все это до сих пор не восстановлено», — заявил Качный.

По его словам, партия ОПЗЖ подавала обращение в Конституционный суд. Он обязал Раду и кабмин вернуть выплаты чернобыльцам, но это решение так и не выполнено.

«На этом фоне бессмысленно говорить о какой-то памяти о трагедии, как и о помощи ее ликвидаторам. Сегодня на Украине закрыты все «чернобыльские» больницы, чернобыльцы не могут там бесплатно лечиться, как раньше. Более того — страна не делает и выводов из трагедии, — подчеркнул политик. — Энергоблоки, которые сейчас работают на украинских АЭС, давно требуют серьезной реконструкции и восстановления. Но ничего не происходит, деньги на это не выделяются. Огромные проблемы и с технологиями безопасности — графитовые стрежни в реакторах, ранее поставлявшиеся из РФ, сейчас заменяются американскими. Это не соответствует технологиям работы украинских энергоблоков. Возникают серьезные риски, способные привести к новой трагедии. Кроме того — сама корпорация «Энергоатом» недавно вдруг стала убыточной. Ее готовят к приватизации, хотят сначала обанкротить, а потом — распродать по частям. Западные финансисты, как коршуны, намерены любой ценой захватить лакомый кусочек нашей энергобезопасности», — резюмировал Качный.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

С ним согласился киевский политолог и публицист Дмитрий Заборин, который заявил СМИ, что Чернобыль стал для украинцев удобным способом обвинять во всех бедах «бездушный совок» и не замечать ужаса, творящегося прямо под боком.

«Авария на ЧАЭС всегда помогает власти уходить от любых разговоров о собственном ничтожестве и тех катастрофах, что еще сложатся, причем безо всяких козней «подлых коммунистов», — заявил он СМИ. — Давно отработавшие свои ресурсы энергоблоки АЭС, на которых дают наживаться производителям топлива из США и олигарху [Ринату] Ахметову. Ушедшие под землю малые реки, опустынивание огромных территорий, тысячи отравленных и «выжатых» гектаров земли. Разграбленные до основания чернобыльские села, выпиленные тонны радиоактивного металла, безжалостно выжженный лес зоны отчуждения. Браконьерские охоты и рыбалки, «туристический потенциал Чернобыля», рассыпающийся на глазах. Ни одной новой гостиницы или ресторана, никаких удобств для посетителей. И «крысиные» схемы для иностранцев, платящих налом, чтобы покататься по территории размером с Бельгию».

По словам Заборина, даже с былыми планами устроить в зоне отчуждения уникальный биосферный заповедник как-то не сложилось — слишком уж он мешает править «черным королям Чернобыльской республики».