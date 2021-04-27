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Астрономы планируют отправить зонд Interstellar за пределы Солнечной системы

Наука
Астрономы планируют отправить зонд Interstellar за пределы Солнечной системы
pixabay.com

Мюнхен, 27 апреля. Астрономы планируют создать и отправить космический зонд за пределы Солнечной системы для изучения звезд. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского союза наук о Земле (EGU).

Аппарат получил название Interstellar. Он должен будет отправиться настолько далеко от Земли, насколько еще не улетал ни один зонд до него. Человечество благодаря ему сможет получить массу информации о Солнечной системе и гелиосфере. На данный момент только два аппарата смогли покинуть пределы системы — Voyager-1 и Voyager-2, чей срок службы находится практически на пределе.

В EGU отметили, что предполагается создать долговечный зонд, срок работы которого будет составлять не менее 50 лет. На борту могут быть размещены восемь измерительных приборов для изучения межзвездной среды. Ученые надеются уловить при помощи Interstellar реликтовое излучение от первых звезд Вселенной.

Ученые из Чили ранее обнаружили в космосе звезды второго поколения. ими являются красные гиганты в шаровом скоплении NGC 6544.

космос зонд interstellar egu
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