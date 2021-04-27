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Шойгу провел в Таджикистане встречу с главами военных ведомств стран ОДКБ

Армия
Шойгу провел в Таджикистане встречу с главами военных ведомств стран ОДКБ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Душанбе, 27 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Таджикистан для участия в переговорах государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отмечается, что в ходе встречи представители стран ОДКБ обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества, в частности работу Совета министров обороны организации.

Помимо этого, во время визита в Душанбе Шойгу принял участие в заседании с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

После встречи с главой государства министры возложили на площади Дусти венки к памятнику первому правителю страны Исмаилу Самани.

Ранее сообщалось, что целью заседания ОДКБ в Таджикистане является обсуждение «вызовов и угроз военной безопасности государств-членов организации».

минобороны рф шойгу таджикистан одкб
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