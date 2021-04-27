Посол Андреев назвал отношения России и Польши худшими со времен Второй мировой войны

Варшава, 27 апреля. Отношения между Москвой и Варшавой переживают самый тяжелый кризис со времен начала Второй мировой войны, уверен посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Отношения ухудшаются не по вине Кремля. На протяжении всего последнего времени Польша намеренно саботировала отношения с Россией, в конечном итоге доведя их до критической точки.

"Про нынешнее состояние российско-польских отношений могу сказать, что оно самое плохое за весь период после Второй мировой войны", — подчеркнул дипломат в беседе с представителями прессы.

Однако переживать по этому поводу не стоит, уверен Андреев. В конечном итоге постоянным саботажем Варшава делает хуже только себе. На Польше свет клином не сошелся, уверен дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил лидерам стран Вышеградской группы, в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия, встретиться и выработать совместную позицию по России. Поводом для встречи станут нападки официальной Праги на Кремль, вызванные инцидентом на военном складе во Врбетице.