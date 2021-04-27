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Тренер юниорской сборной РФ по хоккею прокомментировал фантастическую победу над США

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 09:26
Спорт
Тренер юниорской сборной РФ по хоккею прокомментировал фантастическую победу над США
vk.com  /  Группа «Хоккей России»

США, 27 апреля. Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал победу над командой США на чемпионате мира (7:6 ОТ). Россияне уступали сопернику со счетом 1:5, но сумели отыграться и добиться победы в овертайме.  

«Неоднозначный матч. Первый период нам не удался, но во втором и третьем мы нашли свою игру, сопернику пришлось играть по нашим правилам. Не хочу никого выделять, сборная сегодня была одним целым. Никогда не знаешь как пойдет игра, поэтому всегда должен быть план Б. Сегодня мы им воспользовались, он сработал хорошо», — рассказал тренер на пресс-конференции.

Ранее на ФАН вышел материал про отказ Артемия Панарина играть на ЧМ-2021. Форвард не поможет сборной России. 

хоккей юниорская сборная России по хоккею ЮЧМ
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Все новости / Спорт / Тренер юниорской сборной РФ по хоккею прокомментировал фантастическую победу над США
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