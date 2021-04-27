Тренер юниорской сборной РФ по хоккею прокомментировал фантастическую победу над США

США, 27 апреля. Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал победу над командой США на чемпионате мира (7:6 ОТ). Россияне уступали сопернику со счетом 1:5, но сумели отыграться и добиться победы в овертайме.

«Неоднозначный матч. Первый период нам не удался, но во втором и третьем мы нашли свою игру, сопернику пришлось играть по нашим правилам. Не хочу никого выделять, сборная сегодня была одним целым. Никогда не знаешь как пойдет игра, поэтому всегда должен быть план Б. Сегодня мы им воспользовались, он сработал хорошо», — рассказал тренер на пресс-конференции.

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