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Финансист Коновалов рассказал владельцам долларов о рисках

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 09:17
Экономика
Финансист Коновалов рассказал владельцам долларов о рисках
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 апреля. Доля доллара в торговле раньше составляла более 70%, сейчас она опустилась ниже 50%. Однако поводов для паники нет, снижение роли доллара не означает, что он обесценится.

Постепенный отказ от доллара проводят в основном те страны, которые попали под санкции США, например Россия и Китай. Свою часть рынка забирает также евро, но ЕС вряд ли хотел бы развивать этот процесс. Такое мнение выразил генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«В излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности», — заметил Коновалов в интервью агентству «Прайм».

Он отметил, что в ближайшее десятилетие доллар точно не уйдет полностью. Для этого, по мнению специалиста, необходимы катастрофические события.

Недавно финансовые эксперты оценили перспективы укрепления рубля. По мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, говорить об устойчивой тенденции к росту российской валюты пока рано.

санкции доллар финансист
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