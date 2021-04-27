Перечислены преимущества вакцинации перед перенесенным COVID-19

Москва, 27 апреля. Осложнения после вакцинации являются мифом, а побочные реакции после нее не сравнятся с последствиями от перенесенного заболевания. Об этом заявил врач Андрей Явися.

Побочные реакции после прививки — редкое явление, которое проходит в течение нескольких дней. Среди таких могут быть слабость, повышенная температура тела, боль в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с болезнью и ее последствиями, заявил директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Семашко» Андрей Явися.

По словам врача, уменьшить вероятность осложнений после вакцинации можно с помощью здорового образа жизни в течение недели дней до и после прививки. Также следует по возможности отказаться от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение двух дней после вакцинации.

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