Родственники Девятаева одобрили фильм Бекмамбетова о подвиге своего предка

Москва, 27 апреля. Потомки Героя Советского Союза Михаила Девятаева одобрили военный экшен-фильм «Девятаев», сюжет которого построен на героическом побеге советского летчика из немецкого плена.

Создатели ленты решили не затрагивать судьбы реальных героев — элементы художественного вымысла присутствуют в виде придуманных персонажей. Однако сын летчика Александр Девятаев приезжал на съемки и помогал создателям.

Так, антагонистом Девятаева выступает его друг, ставший предателем. Кстати, именно на эту роль первоначально пробовался Павел Прилучный, впоследствии сыгравший самого Девятаева. Благодаря «отрицательному обаянию» актера герой получился не «бронзовым», а «живым». А по количеству спецэффектов фильм готов соревноваться с любым голливудским блокбастером.

Ранее клип лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню «Любимый город», которая стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев», набрал почти два миллиона просмотров. Видеоролик был опубликован на YouTube.