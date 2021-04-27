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Попавший в «плен» китайской «Фабрики звезд» Лелуш вернулся в Россию

Общество
Попавший в «плен» китайской «Фабрики звезд» Лелуш вернулся в Россию
Prt Scr youtube.com  /  prt scr 创造营 CHUANG2021

Москва, 27 апреля. Звезду китайской «Фабрики звезд» Лелуша восторженно встретили поклонники в аэропорту Пекина. Артист возвращался на родину — в Россию.

Лелуш (настоящее имя Владислав Иванов) моментально превратился в кумира китайских подростков. Ходили слухи, что звезда Chuang 2021 — это азиатская версия «Фабрики звезд» — останется в Китае, чтобы продолжить карьеру модели. Но молодой человек решил улететь в Россию. Чем будет заниматься Лелуш на родине, пока неизвестно.

Поклонники знаменитости застали кумира в аэропорту Пекина. Лелуш пытался протиснуться через толпу фанатов, которые буквально не давали ему прохода. Артиста начали фотографировать, как только он зашел в здание, и не оставили знаменитость в покое до тех пор, пока он не сел в самолет.

Лелуш получил широкую известность после того, как случайно попал на китайское шоу. Лелуш не планировал оставаться в программе долго, но в итоге оказался в «плену» конкурса. Он настолько понравился зрителям, что многие поддерживали его, не давая уйти из телепроекта.

В России в настоящее время популярно шоу «Маска». На самом засекреченном проекте страны осталось четыре участника, которые дошли до финала. Уже скоро выяснится, кто станет победителем.

фанаты фабрика звезд лелуш
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