США хотят отправить непроверенную вакцину от коронавируса в другие страны

Вашингтон, 27 апреля. Американские власти обсуждают возможность отправки неодобренной к применению части вакцины AstraZeneca в другие государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты обладают достаточным количеством вакцины. По этой причине часть может быть передана за рубеж.

«С учетом того, что (вакцина) AstraZeneca не одобрена к применению в США, у нас нет необходимости применять ее в следующие несколько месяцев в нашей борьбе с COVID-19», — пояснила официальный представитель Госдепартамента США.

Специалисты продолжат изучать вакцину. К маю-июню объем доступных доз может вырасти до 50 млн, подчеркнула Псаки.

Недавно еще один летальный случай произошел после применения вакцины компании AstraZeneca. От тромбоза скончалась 70-летняя жительница Швеции.