Астролог рассказала о пользе медитации

Медитация — meditation — с латинского языка переводится как размышление, обдумывание. Медитация — это огромные ресурсы, мощный инструмент саморазвития и изменения жизни. Об этом в комментарии ФАН рассказала эксперт по медитации, астролог Кристина Малашенко.

«Мы живем в эпоху, известную как Кали Юга (эпоху иллюзии и обмана). Именно сейчас рождаются просветленные люди, наделенные непревзойденными талантами. И нам не нужно находиться в медитации лет 20, чтобы что-то понять. В данную эпоху даются большие возможности для реализации и просветления. В «Курма-пуране» сказано: «Если вы концентрируете свое внимание на одной точке в течение 12 секунд — это Дхарана (концентрация). А 12 дхаран — это дхъяна (медитация). Если вы можете 12 секунд любоваться рассветом, закатом, сверканием звезд без посторонних мыслей о работе, о своих проблемах, о муже, грязной посуде и так далее, то это практика концентрации. А если, допустим, рассвет занимает ваши мысли почти 144 секунды (это примерно 2,5 минуты), то вы уже медитируете», — пояснила Кристина Малашенко.

По ее словам, активно медитацией заинтересовались примерно с середины XX века. Многочисленные исследования подтвердили пользу от регулярных практик по медитациям. Было выявлено, что, кроме общего расслабления, нормализуется давление, улучшается умственная активность, наблюдается общий прилив сил, люди становятся спокойнее, сосредоточеннее.

«К сожалению, большинству людей все это кажется выдумками. Но они не догадываются о своем духовном развитии. Увы, люди совсем разучились доверять внутреннему голосу. Многие считают, что им уже поздно заниматься, и если ты не сидишь в позе лотоса, то у тебя ничего не получится. Это не так, в какой бы позе ты ни делал медитацию, она состоится, есть лишь небольшие правила! Во время медитации спина должна быть ровной, руки-ноги не скрещиваем, ладони направлены вверх. Мы живем в потоке огромной информации. У многих в голове настоящий хаос, порой не получается сконцентрироваться, человек тут же забрасывает практику. Бывает так, что мы начинаем медитировать, уже через пару минут вспоминаем, что забыли сбегать в магазин, закинуть в машинку белье, кому-то забыли позвонить», — добавила Кристина Малашенко.

Из личного архива Кристины Малашенко /

И, заметила эксперт, отвлекаясь на эти мысли, мы можем даже не заметить, что они взяли верх над нами. В итоге бросаем практику. Но мышцы в теле вы ведь не нарастите за один поход в тренажерный зал? Так и здесь: нужна регулярная практика.

«Спустя некоторое время вы заметите, что стали быстрее справляться с домашними обязанностями, в голове четко поставлены мысли, они уже не бегают, как тараканы. И вы меняетесь. На многие вещи вы посмотрите иначе, вы сможете проще анализировать ситуации и даже решать некоторые свои вопросы. Для медитации не нужно искать каких-то определенных мест. Да, не спорю, если вы делаете ее на берегу реки, в лесу, то это гораздо лучше. Там чистый воздух, прекрасное пение птиц, журчание ручья. Но если нет такой возможности, то ничего страшного, создайте себе дома приятную атмосферу», — рассказала Кристина Малашенко.

Новичкам эксперт советует вести дневник, чтобы понять эффект и пользу. Например: «после двух недель ежедневных практик по 15-30 минут не накричала на ребенка, мужа или на работе; стала чувствовать себя лучше, появилось настроение» и т. д. Отследите свои эмоции до начала практик и после. От медитаций всегда виден результат. Если спустя месяц практик вы не видите вообще никаких изменений, значит, вы либо делаете что-то не так, либо данная техника вам не подходит.