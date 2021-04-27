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Жители Гатчины во время уборки на субботнике нашли старинную укулеле

Общество
Жители Гатчины во время уборки на субботнике нашли старинную укулеле
vk.com  /  Фонд &quot;Войтановский&quot;

Санкт-Петербург, 27 апреля. Участники субботника в Гатчине во время уборки территории обнаружили старинную разновидность гитары — укулеле и стеклянную посуду.

Находка была обнаружена во дворах у заброшенных домов. Укулеле было аккуратно завернуто в ткань и лежало на полу заброшенного здания. Раритетные вещи отправятся в местный музей истории, сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Недавно шотландские археологи обнаружили на Оркнейских островах отпечаток пальца гончара. Историки полагают, что найденный отпечаток принадлежит человеку, который жил пять тысяч лет назад.

субботник находка укулеле
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