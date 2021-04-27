Россия может объединиться с Китаем против санкционного давления США

Москва, 27 апреля. Заявление Китая о недопустимости введения США политики односторонних санкций в отношении России открывает перед союзниками новые экономические возможности.

Каждый оборот санкционного давления зачастую сопровождается речью о поддержке Москвы со стороны Пекина. В случае продолжения давления власти республики готовы оказать помощь России, накануне отметил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбин.

Демонстрация приверженности к единой позиции открывает большой потенциал двустороннего сотрудничества в области экономики. Вопреки всем препятствиям странам необходимо увеличить взаимный товарооборот. Для этого Пекину требуется решить несколько важных вопросов. Первый — сниженная пропускная способность пограничных пунктов из-за карантина, отметил политолог Никита Масленников.

«Вторая — надо отказаться или, по крайней мере, смягчить ограничения по экспорту рыбы и морепродуктов в Китай... (Также необходимо. — Прим. ФАН) последовательное открытие внутреннего китайского рынка для агропродукции из России», — уточнил он в беседе с «ПолитРоссией».

Ранее Вэньбин заявил о готовности Китая поддержать инициативу российского президента Владимира Путина провести саммит лидеров «большой пятерки» Совета Безопасности ООН. Роль регулирования ядерных вооружений на международном уровне давно возросла и требует внимания, ранее подчеркнул проживающий в Гонконге российский блогер Руслан Карманов.