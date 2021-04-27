Берлин заявил о безальтернативности диалогу с Москвой

Берлин, 27 апреля. На сегодняшний день диалогу с Россией в мировой политике альтернатив не существует. Об этом заявил министр иностранных дел германии Хайко Маас.

Он сделал такое заявление в ходе проведения мероприятия Германского атлантического общества. Таким образом политик отреагировал на вопрос о возможной встрече лидеров России и Соединенных Штатов.

«Это путь, которым мы в ЕС идем. Считаю, этому нет разумной альтернативы», — заявил министр иностранных дел ФРГ.

Недавно Хайко Маас прокомментировал реализацию проекта «Северный поток — 2». По его словам, газопровод имеет колоссальную энергетическую ценность для Германии.