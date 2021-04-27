Витамин D оказался недейственным в лечении тяжелых случаев COVID-19

Вашингтон, 27 апреля. Высокая доза витамина D оказалась бесполезной в лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Об этом рассказали американские врачи.

Исследование проводилось с участием 240 пациентов с коронавирусом. Участники были разделены на две группы. Первая получала витамин D3 в разовой дозе 200 тысяч международных единиц (МЕ), который содержится в ореховом масле. Второй группе давали плацебо. Все пациенты прошли стандартный курс лечения антибиотиками.

По результатам исследования выяснилось, что необходимости в большой дозе витамина D при тяжелой форме COVID-19 нет. Однако положительный эффект на организм человека все же присутствует, пишет Journal of the American Medical Association.

Недавно медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али перечислил витамины, которые опасно принимать без назначения врача.