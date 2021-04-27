Указ Путина о нерабочих днях в мае изменил планы пятой части жителей РФ

Москва, 27 апреля. Работать на майских праздниках планировали подавляющее число россиян. Но после объявления о дополнительных нерабочих днях планы у многих изменились.

Свои планы изменили 18% опрошенных россиян. А 70% опрошенных отметили, что они остались прежними. Работать на майских праздниках будут 13% респондентов, хотя до Указа президента РФ Владимира Путина их доля составляла 17%, передает РБК со ссылкой на SuperJob.

Еще 55% участников опроса останутся на майские праздники в своих городах. 13% заявили о желании выбраться на дачу или в деревню. Семь процентов россиян планируют отдохнуть на природе, три процента – в поездке по России, а один процент – в гостях. Среди респондентов не оказалось тех, кто собрался ехать за границу.

Россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. На эту меру Владимир Путин согласился после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне COVID-19.