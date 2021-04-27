Итальянские журналисты раскритиковали Роналду за безголевую серию

Турин, 27 апреля. Итальянские СМИ присоединились к критике нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил последний гол за команду 7 апреля в ворота «Наполи».

Газета La Gazzetta dello Sport уверена, что такая безголевая серия для звездного португальца «кажется целым столетием». Другое издание отмечает, что ранее отсутствие результата от Роналду не замечали, а обрушились с критикой лишь после упущенного шанса в матче против «Фиорентины». Туринское издание Tuttosport выразило обеспокоенность формой португальца в преддверии чемпионата Европы по футболу.

Недавно появилась информация, что Криштиану Роналду планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед». По данным La Gazzetta dello Sport, ради этого он готов пойти на понижение зарплаты.