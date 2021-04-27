Монастырский повар раскрыл особенности приготовления творожной пасхи

Москва, 27 апреля. Творожная пасха является традиционным блюдом, которое готовят в храмах в одноименный православный праздник. Какой она должна быть, рассказал монастырский повар Олег Ольхов.

Для приготовления пасхи, по словам шеф-повара московского Данилова монастыря, используются продукты, которые православные не могли употреблять во время поста. В список ингредиентов входят творог, масло, сметана и сливки.

«И, конечно же, там присутствует изюм — он символизирует образ плода лозы», — подчеркнул повар в беседе с телеканалом «Звезда».

Чтобы пасха напоминала внешне усеченную пирамиду (Голгофу), используются специальные формы. Приобрести их можно, по словам Ольхова, в храмах.

Пасхальные богослужения в этому году могут пройти без ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион