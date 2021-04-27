Юрист Волкова назвала основания для выселения соседей

Москва, 27 апреля. Существует несколько оснований для выселения из дома надоедливых соседей. Об этом рассказала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.

Вопрос о выселении будет рассмотрен в том случае, если соседи регулярно нарушают права и законные интересы других жильцов дома. Речь идет о нарушении тишины, хулиганстве, несоблюдении правил содержания домашних питомцев. Для подачи жалобы в суд жильцы дома должны предоставить доказательства системного характера нарушений и подтвердить, что вопрос не удалось урегулировать мирным путем, передает РИА Новости.

Еще одним основанием для выселения является разрушение жилого помещения. В таком случае сосед осуществляет перепланировку без коллективного согласия владельцев других квартир, не принимает меры по устранению неисправности электропроводки или не выполняет обязательства по проведению капитального ремонта.

«Если сосед является собственником, то на основании коллективного обращения, согласно жилищному кодексу, управляющая компания сначала дает ему от одного до трех месяцев на устранение неисправностей, после чего обращается в суд», — пояснила Волкова.

Выселить соседа и его родственников из квартиры можно, если они больше полугода не оплачивали услуги ЖКХ без уважительных причин. Однако такая мера является крайней, поскольку взыскание в первую очередь будет обращено на денежные средства должника, а не на квартиру.

Государственная дума рассмотрит законопроект, который защищает от взыскания за долги доход в размере прожиточного минимума. Изменения планируется внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».