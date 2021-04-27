Соцконтракты в 2020 году помогли исправить жизненную ситуацию 46,5% россиян

Москва, 27 апреля. Более 104,2 тыс. социальных контрактов, которые помогли 46,5% россиян выйти из тяжелой жизненной ситуации, было оформлено за прошлый год, передает официальный сайт Минтруда.

Помощь россиянам была предоставлена благодаря реализации пилотных проектов, в рамках которых из бюджета государства отдельным регионам были выделены субсидии на оказание государственной соцпомощи. Объем средств, потраченных на оказание выплат, составил 6,9 миллиарда рублей, в числе которых 5,7 миллиарда являются деньгами из федерального бюджета.

«За 2020 год в пилотных регионах 46,5% граждан, из числа граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, преодолели трудную жизненную ситуацию, в том числе улучшив свое материальное положение», — следует из отчета Минтруда.

Также Минтруд упростит оформление доплат к пенсии для определенных групп россиян. К ним относятся члены летных экипажей и работники угольной промышленности.