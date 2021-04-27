Мальдивы и ОАЭ попали в число направлений для поездок в мае у туристов РФ

Москва, 27 апреля. Туристы из России предпочтут поехать на Мальдивы, в ОАЭ и на Сейшелы на майских праздниках. Такие результаты исследования опубликовала компания RS TLS.

Лидером по количеству оформленных путевок оказались Объединенные Арабские Эмираты. Вторым направлением по востребованности у россиян на майских праздниках стали Мальдивы. Замыкают тройку лидеров Сейшельские острова, передает РИА Новости результаты исследования.

До традиционного места отдыха, Турции, в этом году россиянам добраться затруднительно. Авиасообщение с этой страной ограничено с 15 апреля по 1 июня. Многие соотечественники предпочтут провести праздники на территории РФ.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями на майские праздники в этом году стали Крым, Сочи и Калининград. В число востребованных маршрутов попали Минеральные Воды и Анапа, отметили аналитики «Сбербанк страхования» и Tutu.ru.