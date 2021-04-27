Новый гигантский вид осьминога найден на дне Тихого океана

Москва, 27 апреля. Вид гигантских осьминогов был найден в северной части Императорских гор – подводного продолжения Гавайского хребта в северо-западной части Тихого океана.

Новому виду было присвоено название Grimpoteuthis imperator. Исследование проводилось с применением магнитно-резонансной и микрокомпьютерной томографии. Исследовали провели анализ ген гигантских моллюсков.

В ходе изучения удалось выяснить форму раковины, жабр, пищеварительного тракта, а также особенности органов нервной системы существ. Осьминоги имеют необычную форму сердца и два крупных плавника, пишет научный онлайн-журнал BMC Biology.

Недавно в стенах приморского научно-образовательного комплекса появились мальки гигантского осьминога. Они подрастают и в данный момент проходят самую сложную стадию развития — планктонную.