Жители Бурятии украли пластиковые окна ради покупки алкоголя

Улан-Удэ, 27 апреля. Двое жителей Бурятии стали фигурантами уголовного дела из-за кражи пластиковых окон из пустующего здания. На вырученные деньги подозреваемые купили алкоголь.

Инцидент произошел в Заиграевском районе. Ранее судимый за кражу 40-летний местный житель пил алкоголь. Когда горячительные напитки и деньги кончились, он решил пойти на преступление. Вместе с 44-летним приятелем они проникли в пустующее здание ночью и демонтировали два пластиковых окна.

Спустя два дня сельчане решили вернуться на место преступления и забрать оставшееся стекло для продажи. Там их задержали оперативники уголовного розыска районного отдела полиции. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба оценивается в 20 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

Инциденты с кражами происходят во многих регионах России. Подобный случай ранее был зафиксирован в Санкт-Петербурге. Правоохранители задержали местного жителя, который зашел в один из магазинов, взял бутылку вина и скрылся с места происшествия.