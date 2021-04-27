Крымские власти ответили на заявление ФРГ по поводу закрытия Черного моря

Симферополь, 27 апреля. Слова МИД ФРГ о «нарушении международного права» в случае закрытия части районов Черного моря в Крыму назвали непродуманными.

Россия неоднократно объясняла и доказывала правомерность своих действий. Обвиняющей стороне необходимо изучить нормы международного права и официальные заявления, прежде чем делать скоропалительные заявления, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

«Заявление МИД ФРГ, на мой взгляд, это только публичная пена в угоду США», — добавил депутат.

Он же недавно призвал Запад не строить мифы вокруг сложившейся в Черном море ситуации. По словам Гемпеля, Россия может принимать любые решения в пределах своих морских границ.