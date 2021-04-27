Звезда Голливуда Николь Кидман исполнит роль русской Маши

Лос-Анджелес, 27 апреля. Популярная киноактриса Николь Кидман приняла участие в съемках сериала «Девять совсем незнакомых людей». Артистка выступит в роли эмигрантки из России по имени Маша.

Новый проект сервиса Hulu станет экранизацией одноименного романа писательницы Лианы Мориарти. По сюжету жители мегаполисов, уставшие от стресса и суеты, приезжают в оздоровительный центр к Маше, чтобы победить апатию и начать принципиально новую жизнь. Однако методы лечения героини Кидман нельзя назвать традиционной психотерапией.

Помимо Николь Кидман, в проекте задействованы Мелисса Маккарти, известная комедийными работами, Люк Эванс, запомнившийся ролью Дракулы в одноименном фильме и Самара Уивинг, отметившаяся в глянцевом сериале «Голливуд». Проект стартует на платформе Hulu, дата премьеры пока не заявлена.

Недавно создатели культового сериала «Игра престолов» удивили поклонников ранее неизданным тизером проекта. Видео к восьмому сезону фэнтези приурочили к десятилетию многосерийной ленты.