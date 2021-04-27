Итальянца прогнали с необитаемого острова после 32 лет одиночества

Москва, 27 апреля. Мауро Моранди 32 года прожил на острове Буделли, расположенном между Сардинией и Корсикой. Однако теперь власти Италии попросили 81-летнего мужчину покинуть остров.

Пожилой итальянец признался, что покидает остров с большой грустью. В качестве нового жилья он выбрал скромную квартиру на самом крупном острове архипелага. Моранди надеется, что его жизнь изменится не слишком сильно, поскольку у него останется возможность любоваться морем.

На протяжении 32 лет итальянец прожил на острове в одиночестве. Он заботился о местной природе до того момента, пока представители Национального парка «Ла-Маддалена» не доказали свои права на территорию.

В Архангельской области пенсионер едва не погиб во время похода за ветками вербы. В качестве места для сбора растения пожилой мужчина выбрал необитаемый остров Шилов.