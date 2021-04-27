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Прогулочный катер с пассажирами взорвался в Японии

Происшествия
Прогулочный катер с пассажирами взорвался в Японии
pixabay.com

Мотобу, 27 апреля. Несколько человек едва не стали жертвами взрыва на прогулочном катере в южной японской префектуре Окинава. Подробности инцидента приводят местные журналисты.

Происшествие зафиксировано в порту города Мотобу. В этот момент судно оказалось пришвартовано. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Информация о состоянии и количестве пострадавших уточняется, передает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Ранее более 80 человек погибли из-за взрыва в больнице Багдада. В итоге в хранилище с кислородными баллонами начался пожар. В результате здание почти полностью выгорело.

япония взрыв полиция
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