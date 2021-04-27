NASA назвало причину переноса возвращения Crew Dragon на Землю

Нью-Йорк, 27 апреля. Пилотируемый корабль Crew Dragon вернется на Землю на несколько дней позже запланированного срока.

Причину переноса возвращения корабля назвала пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Она связана с неблагоприятным прогнозом погоды. Сила ветра 28 апреля у побережья Флориды будет превышать допустимые для приводнения космического аппарата значения.

«Миссия SpaceX Сrew-1 с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэнноном Уокером и сотрудником Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути теперь готовится вернуться на Землю в субботу, 1 мая», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции 24 апреля. Стыковка произошла в автоматическом режиме.