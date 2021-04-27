Названы самые популярные туристические маршруты в РФ на майские праздники

Москва, 27 апреля. Большая часть россиян на майские праздники планирует отправится в Крым, Сочи и Калининград. Об этом свидетельствуют данные исследований «Сбербанк страхование» и сервиса Tutu.ru.

Авиамаршрут Москва — Симферополь стал самым востребованным. На втором месте находятся рейсы из столицы России в Сочи, а на третьем — в Калининград. По данным исследований, в десятку наиболее популярных направлений из Москвы входят рейсы в Минеральные Воды и Анапу, из Петербурга — в Сочи и Симферополь, информирует ТАСС.

Пандемия коронавируса в мире может стать рывком для развития отечественного туризма. В то время как большинство курортов закрыто на карантин, эпидемиологическая ситуация в России значительно улучшилась, и люди начали активно выезжать на отдых в пределах границ государства.