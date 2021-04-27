Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 09:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:19
Общество
Россияне определились с оптимальной продолжительностью отпуска
09:17
Шоу-бизнес
Телеканал ТНТ закрыл программу Бузовой «ББ-шоу»
09:13
Общество
Подмосковье получило почти миллион доз вакцины «Спутник V»
09:10
Экономика
Финансист Коновалов рассказал владельцам долларов о рисках
09:04
Общество
Перечислены преимущества вакцинации перед перенесенным COVID-19
09:02
Общество
Победителям — клюшки от Фетисова: в Приморье соревновались дворовые хоккейные команды
09:01
Общество
Родственники Девятаева одобрили фильм Бекмамбетова о подвиге своего предка
09:00
Общество
Из украинской разрухи в уютный городок: как живет Армянск, граничащий с Херсонщиной
08:59
Общество
Попавший в «плен» китайской «Фабрики звезд» Лелуш вернулся в Россию
08:58
Политика
США хотят отправить непроверенную вакцину от коронавируса в другие страны
08:54
Общество
Жители Гатчины во время уборки на субботнике нашли старинную укулеле
08:52
Общество
Пермские врачи восемь дней спасали малыша, который не мог самостоятельно дышать
08:50
Общество
Застройщика домов для детей-сирот в Перми будут судить за хищение 87 млн рублей
08:39
Политика
Россия может объединиться с Китаем против санкционного давления США
08:35
Политика
Берлин заявил о безальтернативности диалогу с Москвой
08:35
Общество
Витамин D оказался недейственным в лечении тяжелых случаев COVID-19
08:30
Общество
Указ Путина о нерабочих днях в мае изменил планы пятой части жителей РФ
08:22
Спорт
Итальянские журналисты раскритиковали Роналду за безголевую серию
08:21
Общество
Монастырский повар раскрыл особенности приготовления творожной пасхи
08:19
Общество
Юрист Волкова назвала основания для выселения соседей
Все новости

«Даже в войну такого не было»: в Киеве заявили о гибели украинских сел

Политика
«Даже в войну такого не было»: в Киеве заявили о гибели украинских сел
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 27 апреля. Сейчас украинские села больше напоминают поля активных боевых действий времен Великой Отечественной войны (ВОВ). А местные жители утверждают, что даже в те годы такого не было.

Внимание на это обратил вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев Украины Виктор Гончаренко. Он в рамках круглого стола в Киеве рассказал о современной жизни населенных пунктов. По его словам, агрохолдинги проводят кампании по избавлению от мелких производителей, а оставшиеся инфраструктуры разбирают на кирпичи.

«На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты», — добавил специалист.

Со следующего месяца ряд украинцев будут вынуждены столкнуться с повышением в два раза цен на газ. Местный эксперт в области энергетики Валентин Землянский подчеркнул, что тарифы в стране растут быстрее зарплат граждан. На начало марта долг жителей по коммунальным взносам составил 81 млрд гривен.

украина виктор гончаренко гибель сел
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 234467 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 83900 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 59406 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 45053 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 35442 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Все новости / Политика / «Даже в войну такого не было»: в Киеве заявили о гибели украинских сел
Рейтинг@Mail.ru