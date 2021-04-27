«Даже в войну такого не было»: в Киеве заявили о гибели украинских сел

Киев, 27 апреля. Сейчас украинские села больше напоминают поля активных боевых действий времен Великой Отечественной войны (ВОВ). А местные жители утверждают, что даже в те годы такого не было.

Внимание на это обратил вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев Украины Виктор Гончаренко. Он в рамках круглого стола в Киеве рассказал о современной жизни населенных пунктов. По его словам, агрохолдинги проводят кампании по избавлению от мелких производителей, а оставшиеся инфраструктуры разбирают на кирпичи.

«На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты», — добавил специалист.

Со следующего месяца ряд украинцев будут вынуждены столкнуться с повышением в два раза цен на газ. Местный эксперт в области энергетики Валентин Землянский подчеркнул, что тарифы в стране растут быстрее зарплат граждан. На начало марта долг жителей по коммунальным взносам составил 81 млрд гривен.