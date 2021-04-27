Число заболевших ОРВИ увеличилось в девяти субъектах России

Москва, 27 апреля. Недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в девяти регионах страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

В одном из регионов сложная ситуация с гриппом у детей до двух лет. Там превышен недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ещё в трех субъектах зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. В возрастной группе 7–14 лет нарушения нормы наблюдаются в двух субъектах. А среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 19 субъектах России.

Ранее Роспотребнадзор принял новые правила возвращения для россиян, отдыхавших в Турции. Согласно нововведениям, теперь жители РФ, которые вернутся в страну до 1 мая, должны будут в обязательном порядке сделать повторный ПЦР-тест.