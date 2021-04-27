МИД Японии намерен продолжить «упорные» переговоры с Россией по Курилам

Токио, 27 апреля. Токио надеется заключить мирный договор с Москвой на основе своей базовой позиции, сказано в опубликованной МИД Японии «Синей книге по дипломатии» за 2021 год.

Базовая позиция Токио заключается в решении проблемы северных территорий. В Японии так называют курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, входящие в состав России.

«Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий и заключении мирного договора», — отмечено в документе.

В японском внешнеполитическом ведомстве также указали на важность развития отношений с Россией. Речь идет о широком спектре областей, таких как политика, экономика и гуманитарные обмены.

Россия не раз требовала от Японии признать итоги Второй мировой войны. Суверенитет РФ над Курильскими островами, как отмечали в Москве, сомнению не подлежит.

Японская авиакомпания Japan Airlines недавно запустила регулярные рейсы из Москвы в Токио. Авиасообщение между странами, прерванное из-за пандемии коронавируса, было восстановлено.