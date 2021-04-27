Автомобилистам дали рекомендации по выбору бюджетной аптечки

Москва, 27 апреля. Автомобильная аптечка не обязана быть дорогой. Для ее выбора достаточно ориентироваться на три ключевых критерия, чтобы иметь под рукой нужные лекарства и пройти ТО.

Аптечка не должна быть просроченной. Срок ее годности нужно обязательно проверять перед покупкой. Лучше всего выбирать аптечку в жестком кейсе, а не в мягком кофре. Так можно будет уберечь ее от повреждений.

Третий критерий — выбор в пользу известного бренда. Производитель, который дорожит своей репутацией, не допустит, чтобы аптечка не соответствовала ГОСТу.

Жители России ранее назвали список вещей, которые они обязательно берут с собой в каждое путешествие. Первое место в этом перечне заняла аптечка.