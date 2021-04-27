Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС раскрыл главный урок трагедии

Москва, 27 апреля. Создавая потенциально опасные технологии, важно вовремя позаботиться о последствиях. Таков главный урок Чернобыля, считает президент Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

Свое заявление Румянцев сделал в рамках акции в честь 35-летия памяти аварии на ЧАЭС у Памятного Креста в Воронцовском парке в Москве. Вместе с ним почтить память пришли и другие ликвидаторы последствий аварии 1986 года.

Доктор Румянцев отметил, что в СССР на создание ядерных технологий всегда выделялись средства и не экономили ни в чем, чего нельзя сказать о системе здравоохранения. Медик подчеркнул, что особо остро нехватка средств чувствовалась в разработках прогрессивных методов лечения и медикаментов.

«Поэтому мы, медики, тогда очень мало знали о последствиях лучевой болезни. Это порой повергало в отчаяние», — сказал Румянцев.

В ликвидации аварии было задействовано более полумиллиона человек. Согласно данным Минздрава, в России примерно 150 тыс. ликвидаторов состоит на учете.

26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных и разрушительных катастроф в истории человечества. С тех пор прошло 35 лет. ФАН собрал материал о том, как это было и с чем пришлось столкнуться людям.