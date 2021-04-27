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Минпросвещению предложили ввести «день самообразования» для выпускников школ

Общество
Минпросвещению предложили ввести «день самообразования» для выпускников школ
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Москва, 27 апреля. «День самообразования» для одиннадцатиклассников предложили ввести для эффективной подготовки к ЕГЭ. Соответствующее обращение поступило главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

Наличие профильного образования остается одним из ключевых требований работодателей. Поэтому в России растет число желающих поступить в вузы. Конкуренция и возрастающие требования вынуждают школьников подстраиваться под ЕГЭ и отказываться от досуга, отметила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Такие предметы как ОБЖ, астрономия или технология «съедают» время школьников и «не дают практических навыков». И большая часть выпускников (72%) хотят тратить эти часы на подготовку к экзаменам, передает RT.

«Учитывая возрастную нагрузку на выпускников, просим вас рассмотреть возможность выделения для учащихся 11-х классов из школьной программы одного «дня самообразования» в неделю [...], разругив их расписание непрофильными предметами», — говорится в обращении.

График проведения ЕГЭ для российских школьников в 2021 году уже утвердили в Рособрнадзоре и Минпросвещения РФ. Выпускники будут сдавать экзамены с 31 мая по 17 июля. Массовый экзамен по русскому языку решили разделить на два дня.

егэ выпускник минпросвещения
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