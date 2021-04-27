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Более 6,5 млн россиян полностью потратили маткапитал

Экономика
Более 6,5 млн россиян полностью потратили маткапитал
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 апреля. Свыше 60% семей с детьми, получившие государственные сертификаты на выплату материнского капитала, потратили денежные средства целиком, указано на официальном сайте Минтруда.

Статистика приводится в рамках годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы России «Социальная поддержка граждан».

На момент 1 января 2021 года, в полном объеме средства материнского капитала использовали 6 535 894, то есть 60,12% владельца сертификатов.

Чаще всего люди применяли полученный капитал на улучшение жилищных условий. Кроме того, россияне вкладывали средства в образовательные услуги и формирование накопительной пенсии.

Недавно доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал семьям, получившим маткапитал, как грамотно распорядиться социальной выплатой.

материнский капитал минтруд семья статистика
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